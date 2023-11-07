Драка в ресторане Винницы из-за российского шансона: СМИ пишут о конфликте между СБУшниками и гостями военного

По информации СМИ, в компании работников СБУ якобы слушали российский шансон. Это не понравилось гостям военного, который отмечал свой лень рождения.

В одном из ресторанов Винницы из-за российской музыки подрались две компании.

По информации местных СМИ, в одной компании в VIP-зале были сотрудники военной контрразведки СБУ, в другой – военный вместе с родными и друзьями отмечал день рождения.

"После того, как музыкальное сопровождение заведения в 22:00 закончило свою работу, гости услышали, как из VIP-зала прозвучал российский шансон "Владимирский централ" в исполнении Круга", – говорится в статье.

Следующей фанаты Круга решили послушать песню "Приходите в мой дом, мои двери открыты". Гостям военного лопнуло терпение и они зашли в зал сделать замечания, но те якобы не отреагировали на это.

"Мы были приглашены на день рождения к военному, который служил на передовой. Уже выключили музыку, сказали, что все закончилось, и мы начали одеваться. Слышим, как в комнате другой компании празднующих включили во всю в телефоне "Владимирский централ". Я открыла дверь и сделала замечание, что сейчас не то время, чтобы слушать такую музыку. Они не отреагировали. Я пошла на бар, спросила девушек, почему они никак не реагируют, что в их заведении звучит российский шансон — они только посмеялись. После этого вышли из этой компании мужчины, и началась драка", – рассказала гостья военного и очевидица событий.

По ее словам, троих мужчин из компании военного доставили в больницу.

По информации издания "20 минуты" инициатором драки якобы был работник Департамента военной контрразведки СБУ, также праздновавший свой день рождения в ресторане.

"СБУшник имел при себе наградное оружие, пистолет Glock-17, полученный в марте этого года от тогдашнего Министра обороны Алексея Резникова. Также у их компании было еще два работника контрразведки", – утверждают в издании.

В СБУ эту информацию пока не комментируют.

В полиции в комментарии сообщили, что открыли уголовное производство по факту хулиганства и заверили, что все участники конфликта установлены.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина посреди улицы включил новую песню путиниста Лепса, написанную для поощрения оккупантов убивать украинцев.

Напомним, в Хмельницкой области мужчину избили в реанимацию за замечание выключить российский шансон.

Читайте также: