Драка в Виннице при участии ТЦК: ГБР и полиция начали расследование (шокирующее видео)
ДГБР расследует бездействие полиции во время драки в Виннице.
В Виннице произошла драка между военнослужащими и мужчинами в гражданском в присутствии полицейского, последний спокойно за этим наблюдал. По словам очевидцев, избивали списанного военного после контузий, который не смолчал во время мобилизации прохожего.
Соответствующее видео распространяется соцсетями.
В Винницком областному ТЦК и СП 8 марта прокомментировали видеоконфликт. Как говорится на Facebook-странице структуры, там выясняют обстоятельства инцидента и проверяют информацию о возможном участии представителей группы оповещения.
«По завершении проверки и получения подтвержденных данных будет сообщено дополнительно. Отмечаем, что видеозапись, распространенная в Сети, может не отображать полную картину событий и все обстоятельства ситуации, которые предшествовали инцидента», — говорится в сообщении.
В Нацполиции по факту конфликта между сотрудниками ТЦК и мужчинами приступили к досудебному расследованию. Об этом сообщает «Суспільне», ссылаясь на комментарий пресс-секретаря полиции области Инны Парфеновой.
«На видео, которое распространяется соцсетями, показана стычка между военнослужащими и мужчинами в присутствии полицейского. Полиция Винницкой области способствует объективному расследованию, которое будут проводить сотрудники ГБР», — сообщила Инна Парфенова.
Кроме того, руководством Главного управления Нацполиции в Винницкой области назначено проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка действиям полицейского, также попавшего на видео.
Напомним, в Киеве произошла драка между гражданскими и работниками полиции и ТЦК. Инцидент произошел на улице Бальзака на Троещине.