Драка во Львове: военкомат выясняет, кто и зачем облил жидкостью и надавал пинков гражданскому (видео)

В полицию никто из участников уличного инцидента не обращался.

В Украине произошел очередной уличный инцидент гражданского мужчины с людьми в военной форме. На днях в соцсетях было распространено видео, автор которого утверждает, что событие происходило во Львове.

На видеозаписи можно увидеть, что двое мужчин в военной форме общаются с гражданским. В какой-то момент один из тех, кто был в военной форме, облил из бутылки какой-то жидкостью лицо гражданскому.

Последний воскликнул в адрес обидчика череду образ: "Ты дегенерат, чмо, б*дь, позорище ты конченое".

После этого к гражданскому подошел другой человек в военной форме и ударил его в лицо, тот пытался нанести ответный удар, завязалась драка. Мужчину в штатском скрутили, но через мгновение отпустили.

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Через несколько часов после того, как видео появилось в соцсетях, на него отреагировал Львовский областной ТЦК (военкомат – ТСН.ua). Возможно, потому, что людьми в военной форме могли быть представители военкомата, которые раздавали повестки.

"В Сети распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме. Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет все необходимые меры для установления сложившихся обстоятельств", — сообщили в ТЦК.

В свою очередь, пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская в комментарии для ТСН.ua сообщила, что до полудня 13 июля никто из участников конфликта в полицию не обращался.

Во Львове мужчина подрался с военными, очевидно, из-за повестки

Напомним, ранее громкий скандал возник в Черкассах, где, по утверждению пользователей соцсетей, работники ТЦК (военкомата) жестко обращались с гражданским.

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