Драка водителя с полицейскими в Киеве: нарушителю объявили подозрение

Он несся по Киеву со скоростью 160 км/ч, но вину свою не признал, да еще и вел себя агрессивно.

В Киеве полицейские сообщили о подозрении мужчине, который вел себя агрессивно и напал на правоохранителей, когда его остановили за нарушение ПДД.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Во время общения с полицейскими мужчина вел себя дерзко и агрессивно, а затем толкнул и ударил полицейского. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции. Нарушителя полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям:

ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины – сопротивление работнику правоохранительного органа

ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей.

Теперь нарушителю грозит до пяти лет заключения.

Напомним, в Киеве супруги на BMW мчались со скоростью 160 км/ч. После этого автомобиль остановили, но водитель своей вины не признавал, да еще и вел себя агрессивно. Женщина выложила обрезанное видео в соцсети и заявила, что патрульные "избили девушку, а мужчину посадили ни за что".

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