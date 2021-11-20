"Драма – это если бы Россия напала на Болгарию": Кулеба ответил болгарскому президенту ксательно "российского Крыма""

"Драма – это если бы Россия напала на Болгарию": Кулеба ответил болгарскому президенту ксательно "российского Крыма""

Министр заявил, что своими опрометчивыми изречениями Румен Радев нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывания президента Болгарии Румена Радева о том, что "на данный момент Крым принадлежит России".

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", — написал Дмитрий Кулеба в своем Twitter 20 ноября.

Напомним, ранее резидент Болгарии Румен Радев подтвердил свои слова о "российском Крыме".

"Драмы нет. Вопрос абсолютно понятный. Аннексия Крыма — это нарушение международного права. Впрочем, как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике. На данный момент Крым принадлежит России" — сказал болгарский лидер.

Следует заметить, что на днях Румен Радев назвал аннексированный Крым вроде бы "российской территорией", а также заявил о "неэффективности санкций ЕС" против России. По его словам, в отношении России много спекуляций, и поэтому, по его мнению, самое главное – искать диалог с Москвой. После заявлений болгарского лидера МИД Украины требует от Радева опровержения заявления о "российском Крыме".

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