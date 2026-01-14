Драма на Бойковщине: полиция увидела странный свет в сугробе — там замерзал подросток

Полицейские заметили странный свет в снегу и спасли замерзающего подростка / © unsplash.com

В польском городке Устрики-Долишни у границы с Украиной полицейские спасли 15-летнего парня, который упал на улице при температуре -7 градусов Цельсия в сугробы и застрял в снегу, не имея возможности подняться.

Об этом пишут польские СМИ.

Свет в огромном сугробе привлек внимание патрульных полицейских. Это был экран мобильного телефона. Полицейские остановили патрульную машину и вышли. Они нашли 15-летнего подростка в глубоком снегу, примерно в 2-3 метрах от главной дороги.

Паренек был переохлажден, имел судороги и не мог самостоятельно двигаться. Общение с ним было затруднено — он говорил бессвязные, непонятные слова.

Полиция немедленно сообщила бригаде скорой медицинской помощи, и до прибытия скорой помощи они переместили подростка в полицейскую машину и накрыли его термопленкой.

Во время оказания помощи полицейские услышали запах алкоголя изо рта мальчика. Анализ крови показал почти 2 промилле алкоголя в его крови. Правоохранители установили, что 15-летний юноша был жителем Бещадского уезда. Парня доставили в больницу. Об инциденте было доложено его родителям и семейному суду.

Отметим, что городок Устрики-Долишни лежит на древнейших этнических украинских землях Бойковщины. До 1951 года находилось в составе УССР. В тогдашней Дрогобычской области даже был Устрико-Дольновский район. Однако в 1951 году Устрики-Долишни вместе с окрестными селами были переданы Польше, а этническое украинское население депортировано вглубь УССР.

Напомним, что в конце января в Европе прогнозируют масштабное похолодание из-за так называемого «сибирского взрыва».