Драма на Хмельнитчине: мужчина убил товарища и женщину, а затем скрылся на чужом автомобиле

В селе Жванец 31-летний мужчина совершил двойное убийство. Теперь он будет отбывать пожизненное наказание.

О страшном случае сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

"Трое знакомых (двое мужчин и женщина) вместе распивали алкоголь в помещении осужденного. На почве ревности между мужчинами возникла потасовка, во время которой хозяин дома металлическим разводным ключом нанес односельчанину смертельные телесные повреждения. Женщина пыталась разнять мужчин, но он и ее ударил ключом по голове, от чего потерпевшая скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть совершенное преступление, злоумышленник спрятал тела в подвале дома, где жил, тщательно убрал дом и скрылся в соседнем селе на автомобиле соперника, прихватив еще и его мобильный телефон", — говорится в сообщении.

Как информируют в ведомстве, в полицию обратилась мать убитого. Она сообщила, что ее сын исчез. Аналогичные обращения поступили от родственников убитой женщины. Опросив десятки человек, полицейские разыскали и задержали убийцу. В совершенном мужчина признался.

Напомним, в Волынской области 56-летний житель села Александрия совершил жестокое убийство. Муж зарубил топором 66-летнюю женщину и ее 34-летнего сына, проживавших по соседству, а тела выбросил в колодец.

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