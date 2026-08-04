Украина находится в драматической ситуации перед зимой / © Associated Press

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Украинские силы противовоздушной обороны сталкиваются с серьезным дефицитом перехватчиков, из-за чего процент сбитых баллистических целей в ночные атаки врага значительно снизился. Западные партнеры, в частности страны Европы, почти исчерпали собственные резервы ракет для систем ПВО , ранее передавших Киеву.

Об этом рассказал австрийский военный эксперт полковник Маркус Райснер в интервью ntv.de.

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Дефицит ракет и геополитика

По словам полковника, Украина находится в очень драматической ситуации, ведь европейские производственные мощности для систем SAMP/T даже на пятый год полномасштабной войны существенно не увеличились. В то же время Соединенные Штаты, хоть и производят около 650 ракет Patriot в год, вынуждены содержать значительный неприкосновенный запас для собственной безопасности, особенно на фоне обострения конфликта с Ираном.

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"Институт CSIS предполагает, что запасы ракет Patriot в США сократились с около 2300 до 800 с февраля", - отметил Маркус Райснер.

Эксперт считает, что американская администрация сознательно использует дозировку военной помощи как инструмент политического давления. Целью таких действий является попытка заставить обе стороны конфликта сесть за стол переговоров и согласиться на прекращение огня еще до промежуточных выборов в Конгресс США.

Террор инфраструктуры перед зимой

Россия продолжает реализовывать свою долгосрочную стратегию уничтожения украинской инфраструктуры, что неизбежно сделает грядущую зиму еще сложнее предыдущей. Из-за постоянных массированных обстрелов страна уже упустила возможность генерировать достаточное количество электроэнергии для стабильного прохождения холодного периода.

Несмотря на колоссальные потери, Москва не прекращает мобилизацию и активно готовится к очередной волне призыва после выборов в Государственную думу. Эксперт отмечает, что российское командование традиционно не ценит жизнь своих солдат, поэтому готово бросать в бой сотни тысяч новобранцев для прорыва украинской обороны.

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Борьба с КАБами и новые технологии

Наибольшей проблемой для украинских защитников остаются российские планировочные авиабомбы (КАБы), которые вражеские самолеты безнаказанно сбрасывают с безопасного расстояния. Эксперт удивляется, что разрушительные последствия этого оружия часто недооценивают в общем информационном пространстве.

"Россияне выпускают планировочные бомбы с безопасного расстояния до 170 километров, даже если основная масса этих атак происходит с расстояния около 60 километров", - подчеркнул специалист.

Российская армия использует эти мощные бомбы для террора гражданского населения в таких городах, как Запорожье или Сумы, так и для уничтожения укрепленных позиций ВСУ на Донбассе. В настоящее время у Украины нет эффективного оружия для противодействия этой угрозе, кроме систем Patriot, которых критически не хватает для прикрытия фронта.

В то же время, в технологической войне также происходят опасные изменения: после потери доступа к терминалам Starlink на линии столкновения Россия оперативно запустила собственную систему спутниковой связи «Рассвет». По мнению австрийского полковника, этот технологический обмен постоянно подпитывает сотрудничество с Китаем, что позволяет российской армии быстро адаптироваться к новым условиям ведения боя каждые несколько месяцев.

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Напомним, Украина активно работает с партнерами из США и Европы по поставкам новых пакетов поддержки для ПВО , а также готовит расширение производства и локализации западного вооружения. Зеленский сообщил о новых договоренностях.

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