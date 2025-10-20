Драпатого вторично бросили "тушить" Харьковщину: что известно о новой должности генерала

Михаил Драпатый

Реклама

В составе Сил обороны Украины создана Группировка объединенных сил. Почти в полном составе будет управлять Командованием объединенных сил под руководством генерал-майора Михаила Драпатого.

Об этом передает пресс-служба Группировки Объединенных сил.

Зона ответственности Командование охватывает Харьковскую область и непосредственно прилегающие территории, а также подразделения и корпуса, которыми раньше занималась Группировка войск «Север», входившая в состав ОСУВ «Днепр».

Реклама

Этот сложный и напряженный сектор Драпатому доверили во второй раз: в прошлом году генерал уже возглавлял оперативно-тактическую группировку «Харьков» во время российского наступления на Харьковскую область и угрозы городу Волчанск.

Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, будут непосредственно подчиняться новой группировке Объединенных сил.

Напомним, ранее генерал Михаил Драпатый руководил Сухопутными войсками полгода. Драпатый 1 июня заявил, что подал рапорт об отставке. Причиной отставки он назвал российский удар по учебному центру ВСУ, в результате которого погибли 12 человек и 60 получили ранения.

После этого президент назначил Драпатого командующим Объединенными силами ВСУ.

Реклама

Другие детали о Михаиле Драпатом, прославившемся тем, что в 2014 году на БТР прорывал баррикады Мариуполя, читайте в статье.