Драпатый анонсировал изменения в ВСУ: что будет с ротациями, сроками службы и увольнением

Главком ВСУ Михаил Драпатый / © Владимир Зеленский

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый обнародовал документ «Принципы лидерства главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и развития войска в условиях войны», который включает новые принципы и приоритеты в ВСУ.

Об этом сообщают на сайте ВСУ.

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Кроме того, этот документ определяет четырнадцать требований к командирам всех уровней и восемь ожиданий от штабов.

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Восемь главных приоритетов в ВСУ

В командовании подчеркнули, что порядок реализации, конкретные задачи и показатели выполнения будут определены отдельными документами.

1. Человек — главная боевая способность

В центре новых принципов ВСУ — военный, а не техника. Командиры должны обеспечивать должную подготовку бойцов, минимизировать неоправданные риски, заботиться о раненых и семьях погибших. Решительность на поле боя не должна превращаться в безрассудство, а каждая неоправданная потеря ослабляет войско.

2. Защита населения — главный приоритет

ВСУ должны стабилизировать фронт, сохранять и наращивать свои возможности и лишать противника возможности реализовать его цели. Все это должно быть направлено на усиление защиты гражданских городов, сел и критической инфраструктуры Украины.

3. Военная служба должна быть прогнозируемой

Система прохождения службы должна учитывать потребности как войск, так и самих военнослужащих. Речь идет о понятных правилах привлечения, подготовки, ротации, карьерного развития и увольнения со службы. Кадровые решения должны основываться на потребностях армии, профессионализме и результатах работы.

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4. Честность и профессиональная дискуссия — основа решений

Командиры и штабы должны давать объективную оценку ситуации и не скрывать проблемы. Ошибки следует признавать, анализировать и исправлять, превращая их в опыт. В ВСУ также не должно быть места коррупции, злоупотребления властью, дискриминации, притязаний и несправедливости.

5. Штабы должны работать на войско

Все штабные процессы должны иметь практическую цель повышать способность войска выполнять боевые задачи. Дублирование, лишнюю отчетность и ненужные процессы необходимо сокращать, чтобы решения принимались быстрее, а штабы были максимально полезны для подразделений.

6. Украинская армия должна скорее врага внедрять новые технологии

ВСУ должны постоянно адаптироваться к изменениям в поле боя и оперативно внедрять инновации. В то же время, инициатива должна идти не только от командования — хорошие идеи должны рассматриваться независимо от звания или должности военнослужащего. Главная цель технологических изменений — выполнять боевые задачи более эффективно и с меньшим риском для военных.

7. Победа нуждается в единстве

Никакой отдельный вид или род войск, бригада или подразделение не способны самостоятельно обеспечить победу. Поэтому ВСУ должны усиливать взаимодействие, координацию и совместное планирование, а командиры получать достаточные полномочия для оперативного принятия решений.

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8. Забота о военных должна продолжаться и после службы

Поддержка защитников не должна завершаться после увольнения из армии. Военнослужащие должны получать соответствующую помощь, реабилитацию, признание и возможности после службы. Эту работу ВСУ планируют осуществлять совместно с Минобороны, Министерством по делам ветеранов, органами власти, местным самоуправлением и волонтерами.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 сентября назначил нового командующего Сухопутными войсками. Им стал Святослав Заиц.

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