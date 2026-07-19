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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1286
Время на прочтение
2 мин

Драпатый, Горбатюк, Апостол: зачем Зеленский собрал командующих ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады командующих о фронте, потребностях войск и усилении ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Зеленский собрал украинских командующих

Зеленский собрал украинских командующих / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает консультироваться с украинскими командирами.

Сегодня, 19 июля, в четвертый день протестов украинцев на улицах, Зеленский пообщался с командующим Объединенными Силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.

Зеленский провел встречу с украинскими генералами

Зеленский провел встречу, в частности, с Михаилом Драпатым. Он доложил президенту о сложившейся ситуации на ключевых направлениях фронта в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

«Ценю объективную оценку ситуации, детальный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, предложения по проблемным вопросам и восполнение дефицитов в снабжении. Не должны терять ни одного дня для защиты независимости Украины, наших позиций и людей. Спасибо за службу!», — пишет Зеленский.

Отдельное внимание стороны уделили реализации международных договоренностей и сил обороны. Приоритетами определено укрепление противовоздушной обороны и стопроцентное выполнение контрактов на производство беспилотников всех типов.

Также на встрече с президентом военные обсудили Александровское направление и активные действия десантно-штурмовых войск.

В ВСУ разгорается новый скандал

Напомним, командир батальона «Вовки Да Вінчі» Сергей Филимонов получил выговор от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, не раскрыв причин этого решения.

Событие разворачивается на фоне общественного резонанса: ранее экс-боец подразделения Дмитрий Козятинский призвал украинцев к протестам после отставки министра обороны Михаила Федорова, а руководительница медслужбы «Ульф» Алина Михайлова заявляла о давлении на военных из-за поддержки этих митингов.

Параллельно разразился медийный скандал — по данным волонтера Сергея Стерненко и источников «Украинской правды», комбригам приказали записать видеообращения в поддержку Сырского до вечера 18 июля. Генштаб и Минобороны ситуацию пока не комментировали.

В то же время, в Киеве четвертый день подряд проходят митинги против увольнения Михаила Федорова, к которым активно присоединяются ВПЛ и местные жители. По информации Financial Times, президент Владимир Зеленский уже проводит закрытые встречи с кандидатами на должность главкома из-за возможных кадровых перестановок в руководстве ВСУ.

Сам Федоров, комментируя слухи, подтвердил наличие напряжения с Сырским, отметив, что команда Министерства обороны столкнулась с фактической блокировкой своих инициатив.

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Дата публикации
Количество просмотров
1286
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