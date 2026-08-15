Драпатый готовит громкое назначение: на ключевом направлении сменят командующего корпусом — СМИ

Михаил Драпатый / © Associated Press

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Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый планирует заменить командира 11-го армейского корпуса, отвечающего за оборону Краматорска и Славянска на одном из самых сложных направлений фронта.

Об этом со ссылкой на источники в Силах обороны сообщает «РБК-Украина».

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Как пишет издание, вместо бригадного генерала Алексея Майстренко, возглавившего корпус в апреле 2026 года, новый главнокомандующий ВСУ планирует назначить Эмиля Ишкулова. В настоящее время он занимает должность заместителя командира 7-го армейского корпуса Десантно-штурмовых войск, а ранее командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригадой.

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Собеседник «РБК-Украина» связывает возможную кадровую перестановку с необходимостью усиления обороны на этом направлении на фоне роста угроз для Краматорска и Славянска.

Ишкулов стал известен, в частности, после событий, произошедших во время Курской операции 2024 года. Как напоминает издание, он отказался отправлять 80-ю бригаду на территорию России, после чего его освободили от должности командира и перевели на должность заместителя командира 7-го корпуса ДШВ.

Источник также отметил, что на решение об усилении 11-го корпуса мог повлиять бригадный генерал Сергей Собко — бывший начальник штаба корпуса, который в настоящее время фактически является правой рукой Михаила Драпатого.

Напомним, ранее стало известно, что бригадный генерал Сергей Собко назначен заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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Впоследствии командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем «К-2», полковник ВСУ и Герой Украины Кирилл Верес прокомментировал смену руководства в Вооруженных силах Украины. По его словам, с повышением уровня командования возрастает и сложность принятия решений.

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