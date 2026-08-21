Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый / © Владимир Зеленский

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Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый готовит кадровые изменения в военном командовании. Так, новым командующим Сухопутными войсками может стать бригадный генерал Святослав Заиц.

Об этом сообщила специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

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«Кажется, смена Командующего Сухопутными войсками произойдет. Генерал-майора Геннадия Шаповалова может заменить бригадный генерал Святослав Заиц, который руководит пока 20-м корпусом», — говорится в заявлении журналистки.

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По ее данным, Заиц уже встречался с президентом Владимиром Зеленским и обсуждал возможное назначение.

Заиц известен, в частности, тем, что в свое время возглавлял 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду. Под его командованием десантники удерживали одно из самых сложных направлений — Марьинку.

По словам Кириенко, один из батальонов бригады держал оборону города чуть ли не дольше, чем разные подразделения обороняли Бахмут. Даже после того как от Марьинки остались фактически сами руины, украинские военные продолжали находить возможности для поражения российских сил.

«Тогдашние подчиненные, командиры батальонов очень уважали Заица и равнялись на него. Оценивали его как справедливого командира, способного поддержать в любое время», — отметила корреспондентка.

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Она также сообщила, что на должность командующего Сухопутными войсками рассматривали еще несколько кандидатур. Среди них — командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий и командующий ОК «Восток» Виктор Николюк.

«На самом деле Заиц — очень хорошая кандидатура и очень хорошее назначение главкома Драпатого. А он, говорят, имеет большое расположение к ДШВ. И понятно почему: всегда работающие войска», — написала Кириенко.

В то же время, как отметила она, перед Заицем в этой должности будет стоять сложная задача — проведение изменений в сфере мобилизации. Президент уже заявлял о необходимости пересмотра подходов к этому процессу и соответствующих изменений ожидает украинское общество.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Драпатый планирует заменить командира 11-го армейского корпуса Алексея Майстренко на Эмиля Ишкулова, ранее командовавшего 80-й бригадой и служившего в 7-м корпусе ДШВ. Это решение связано с необходимостью усиления обороны в направлении Краматорска и Славянска на фоне возрастающих угроз.

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Отметим, 17 июля Зеленский провел совещание по ситуации на фронте, ПВО и дальнобойных ударах, поручив Драпатому подготовить кадровые решения и организационные шаги по усилению обороны на Покровском, Славянском направлениях и в районе Константиновки.

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