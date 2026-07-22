"Драпатый — не пушистый зайчик": военный сравнил Сырского и нового главкома

Военные о Михаиле Драпатом / © Википедия

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Увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначения Михаила Драпатого вызвали активное обсуждение среди украинских военных. Своим мнением по поводу кадровых ротаций в высшем военном руководстве поделился военнослужащий Сергей Марченко.

По его словам, Драпатый — не «пушистый зайчик». Больше об этом Марченко пишет в Facebook.

Что пишут военные о Михаиле Драпатом

По оценке Марченко, отставка Сырского стала логическим завершением его работы во главе армии.

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«Не буду политкорректным, а скажу так, как есть: назначение Сырского было непопулярным, его командование Вооруженными Силами было непопулярным, а его увольнение было скандальным и позорным, включая репрессии роты военнослужащих по указаниям сверху. Поэтому я рад, что Сырский уходит, и тосковать о нем не буду. Слишком много человеческих жизней положено за его стиль командования».

Комментируя назначение нового главнокомандующего Михаила Драпатого, Марченко отметил его принципиальное отличие от предшественника в подходе к ответственности. По его словам, Драпатый — это строгий командир, который требователен, прежде всего, к самому себе и не держится за должности.

«Драпатый — тоже не пушистый зайчик. Это строгий командир, знающий, как добиваться результатов от личного состава», — говорит Марченко.

Военный напомнил, как Михаил Драпатый покинул свой пост после прилета ракеты в построение:

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«Может, не все помнят, но он ушел в отставку с Сухопутки после того, как его подчиненный устроил построение, на которое прилетела ракета. Тогда он не стал перекладывать ответственность на подчиненных, которые накосячили, а взял вину на себя. Это очень по-офицерски, и это лично мне очень сильно импонирует», — вспоминает Марченко.

Также Сергей Марченко подчеркнул ключевую роль общества в восстановлении справедливости и кадровых перемен.

«Я верю, что эти изменения пойдут армии очень на пользу. Сегодня свиномордые будут ныть в своих телеграмм-каналах, что у нас молодой и талантливый главком, а им такое не светит. А я напомню, что эти изменения произошли исключительно благодаря вышедшему на протесты украинскому народу, заставившему Зеленского изменить свое решение и заменить Сырского, который сожрал Федорова. Горжусь, что я украинец! Честь картонному Майдану и светлым людям, которые приблизили нашу победу».

Военные о Драпатом

Напомним, новый главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый возглавил войско в сложный период — из-за тяжелой ситуации на фронте и высокого социального напряжения.

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По словам старшего лейтенанта ВСУ с позывным «Алекс», общество будет оценивать действия нового главнокомандующего максимально строго и постоянно сравнивать его с предшественником. Поэтому Драпатому придется учитывать не только военные, но и общественно-политические аспекты работы, ведь полностью игнорировать социальную часть не удастся.

Военный отметил, что генерал-майору будет непросто, поскольку времени на адаптацию и права на ошибку у него практически нет. Успех Драпатого в должности будет в значительной степени зависеть от людей, которых он привлечет в свою команду, поэтому самые большие надежды возлагаются именно на ее состав и правильный вектор работы.

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