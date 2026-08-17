Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый / © Фото из открытых источников

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Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый заявил об информационных атаках, направленных на посев недоверия внутри государства и между войском и обществом.

Об этом Драпатий написал в Facebook.

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Он отметил, что должность главнокомандующего с начала его работы была мишенью для информационных атак.

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«Должность Главнокомандующего всегда будет мишенью информационных атак. Они начались с первых дней моей работы и это ожидаемо. Цель таких кампаний — посеять недоверие внутри государства и между войском и обществом», — отметил он.

По словам Драпатого, к распространению части таких информационных кампаний привлекают ботосети. Он поблагодарил Министерство цифровой трансформации за их обнаружение и блокировку.

«Часть этих атак ведется скоординированно, с привлечением ботосетей. Благодарю Министерство цифровой трансформации за обнаружение и блокирование таких сетей. Это важная работа, и она продолжается», — написал главнокомандующий.

Информацию распространяют якобы от имени семьи Драпатого.

Отдельно главком обратил внимание на информацию, распространяемую якобы от имени его семьи. Он подчеркнул, что члены его семьи не уполномочивали других людей делать заявления от их имени.

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«Отдельно подчеркиваю: члены моей семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого говорить от их имени. Любые высказывания или приписываемые им позиции не соответствуют действительности», — акцентировал Драпатий.

Главнокомандующий также призвал пользователей проверять информацию перед ее распространением.

«Прошу соблюдать информационную гигиену: проверять источники и не распространять непроверенное», — отметил он.

Михаил Драпатый подчеркнул, что главной общей целью остается победа Украины.

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«У нас одна общая цель — приближение победы. На ней сосредоточен сейчас я и на ней прошу сосредоточивать усилия каждого», — написал он.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский готовит кадровые изменения в ВСУ. Отдельно президент поручил подготовить кадровые изменения по предложениям главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

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