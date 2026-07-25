"Драпатый принимает армию в тяжелом состоянии": известный командир дронов оценил вызовы для нового главкома

Михаил Драпатый / © Associated Press

Реклама

Офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона ударных беспилотников «Шершни Довбуша» Андрей Онистрат заявил, что новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый получает армию в сложном состоянии.

Об этом он заявил в эфире «Вечер.LIVE».

По словам Онистрата, перед Драпатым стоит чрезвычайно сложная задача, поскольку украинские военные измотаны длительными боевыми действиями, а ситуация на фронте остается напряженной.

Реклама

«Он принимает армию в тяжелом состоянии: все устали, происходит проникновение на всех направлениях. Это довольно сложно», — сказал офицер.

Он также отметил, что, по его мнению, возможности для активного применения дальнобойных средств поражения, появившиеся в последнее время, могут быть ограничены во времени.

«И, на мой взгляд, то окно возможностей, которое открылось в начале мая благодаря ударам, мидстрайкам и дипстрайкам, скоро закроется. Поэтому у него сложная задача, перед ним стоит, и это очень ответственно, и это действительно очень сложная задача», — заявил Онистрат.

В то же время основатель «Шершней Довбуша» рассказал, что среди молодых офицеров ВСУ назначение Драпатого восприняли в основном положительно. По его словам, военные ожидают изменений в подходах к управлению армией.

Реклама

«Молодые офицеры, те офицеры, которые стали офицерами во время полномасштабной войны, они, конечно, поддерживают эту замену. И я скажу так: многие прямо-таки празднуют. Это поздравления, это надежды, это какие-то надежды на перемены — вот такие реакции на новое назначение», — отметил он.

Онистрат также подтвердил, что назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ может повлиять на его собственное решение относительно дальнейшей службы в армии.

Напомним, ранее Андрей Онистрат сообщил, что подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины. Причиной такого решения он назвал перевод в 17-й армейский корпус на должность, которую охарактеризовал как «главный бумаговод». Онистрат предполагал, что такой перевод мог быть связан с его публичной поддержкой бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Новости партнеров