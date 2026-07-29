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- Украина
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Драпатый провел первый разговор с командующим ВС США в Европе и сделал важное заявление
По словам Драпатого, Украина продолжает искать эффективные решения, позволяющие ослаблять противника и укреплять собственные оборонные возможности.
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатий сообщил о первом телефонном разговоре с верховным главнокомандующим Вооруженными силами НАТО в Европе и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.
Об этом Драпатий написал на своей странице в Facebook.
В ходе переговоров Драпатий представил свое видение украинской победы и определил ключевые возможности, необходимые для ее достижения.
По его словам, на поточном этапе войны Украина должна усиливать боевые возможности в разных областях, не допускать проникновения российских войск в полосы обороны и расширять применение дальнобойного и среднего огневого поражения.
Отдельно командующий подчеркнул важность дальнейшего развития армейских корпусов и увеличение их автономности.
«Работаем над тем, чтобы повысить уровень летальности враждебных потерь и снизить экономические возможности москвы. Применяем для этого асимметричные подходы и украинские технологии», – заявил Михаил Драпатый.
Ранее Евгений Хмара провел встречу с новоназначенным главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, в ходе которой обсудили развитие сил обороны и потребности армии. Хмара заявил, что война с Россией переходит в новую фазу, где важную роль будут играть технологии и дальнобойные средства. Украина продолжит усиливать ударное и технологическое давление противника. Среди приоритетов – развитие современного вооружения, роботизированных систем и решений для более эффективного поражения врага.