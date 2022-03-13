Древнерусские оборонные системы против орды: под Белогородкой техника оккупантов не смогла форсировать Змиевы валы

Змиевы валы Киевской области — самая большая в Украине система укреплений на правом берегу Днепра, которая состоит из валов разной высоты и длины.
Под Белогородкой в Киевской области русские оккупанты впервые узнали об истории Руси на собственном опыте. Орковская техника не смогла форсировать Змиевы валы.
Об этом сообщает Telegram-паблик "Вартові Еспресо".
"Древнерусские оборонные системы против Орды – 2000 лет гарантии", — говорится в сообщении.
Змеевые валы Киевской области – самая большая в Украине система укреплений на правом берегу Днепра, которая состоит из валов разной высоты и длины. По протяженности валы Киевщины самые длинные. В научной литературе под термином "Змиевы Валы" понимают валы, сооруженные в XI-XII веках.
Напомним, кафиры нанесли артиллерийский удар по Пущу-Водицкому психоневрологическому интернату под Киевом.
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