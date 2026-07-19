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Дрейфовал в открытом море: пограничники нашли иностранного моряка с пораженного россиянами судна
Еще 17 июля российский беспилотник поразил гражданское судно в Черном море, с тех пор один из моряков дрейфовал в спасательной шлюпке.
Морские пограничники спасли гражданина Филиппин, который оказался в открытом море после атаки российского дрона на сухогруз «Venturo».
Об этомсообщилаГосударственная пограничная служба Украины, опубликовав фотографии спасательной операции.
По данным ГПСУ, вечером 17 июля российский беспилотник поразил гражданское судно в Чёрном море.
«Большую часть экипажа эвакуировали военные моряки, однако один из членов экипажа — электромеханик, гражданин Филиппин — оставался в дрейфующей спасательной шлюпке в открытом море», — сообщили в ведомстве.
На следующий вечер военнослужащие 26-го пограничного отряда обнаружили лодку с помощью технических средств наблюдения и немедленно отправились на помощь.
«Операция была проведена в полной темноте под постоянной угрозой повторных ударов российских дронов. Моряка успешно эвакуировали и доставили в безопасное место — медицинская помощь не потребовалась», — отметили в Госпогранслужбе.
В ведомстве подчеркнули, что спасательная операция завершилась успешно, и жизни моряка в настоящее время ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в результате атаки со стороны России сухогруз «Venturo» получил повреждения и вышел из строя.
Напомним, Россия усиливает удары по Одессе и области, применяя реактивные дроны, ракеты, баллистическое оружие и тактическую авиацию. Под прицелом оказываются жилые кварталы, историческая часть города, а также портовая и припортовая инфраструктура, от которой зависит работа украинского морского коридора.