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Дрейфовали на льду: на Днепропетровщине 30 рыбаков застряли посреди реки (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Дрейфовали на льду: на Днепропетровщине 30 рыбаков застряли посреди реки (фото)

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Местные помогали спасателям освобождать людей.

В Днепропетровской области в воскресенье, 12 февраля, спасатели помогли 30 рыбакам, застрявшим на льдине посреди реки.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Очевидцы в 12:50 сообщили спасателям, что на реке Днепр возле Шульговка Петриковского поселкового совета в Днепровском районе две льдины с рыбаками дрейфуют от берега.

© Facebook/ ГСЧС Украины
Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

На место происшествия прибыли спасатели и водолазы. Также к спасению рыбаков присоединились местные жители, у которых была лодка.

© Facebook/ ГСЧС Украины
Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

"Подразделениями ГСЧС и местными жителями спасены с льда 30 человек. В настоящее время проводится мониторинг на наличие рыбаков на льду", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ровно на свой день рождения погиб 14-летний парень. Он утонул в ледяной воде.

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Дата публикации
Просмотры
393
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