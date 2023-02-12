Дрейфовали на льду: на Днепропетровщине 30 рыбаков застряли посреди реки (фото)

В Днепропетровской области в воскресенье, 12 февраля, спасатели помогли 30 рыбакам, застрявшим на льдине посреди реки.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Очевидцы в 12:50 сообщили спасателям, что на реке Днепр возле Шульговка Петриковского поселкового совета в Днепровском районе две льдины с рыбаками дрейфуют от берега.

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

На место происшествия прибыли спасатели и водолазы. Также к спасению рыбаков присоединились местные жители, у которых была лодка.

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

"Подразделениями ГСЧС и местными жителями спасены с льда 30 человек. В настоящее время проводится мониторинг на наличие рыбаков на льду", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ровно на свой день рождения погиб 14-летний парень. Он утонул в ледяной воде.

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