"Дрифтировал" перед фотографиями павших защитников: в Ровно 21-летний водитель устроил позорное "шоу" (видео)

Одна Украина – два мира.

В Ровно 21-летний водитель Ford Mustang устроил "дрифт" перед фотографиями павших защитников Украины.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Одна Украина — два мира. Один на поле боя борется за свободу ценой жизни, а другой — дерзкий, циничный, дрифтует перед портретами погибших Героев", — написал Белошицкий.

Он также сообщил, что инцидент произошел на улице Соборной Ровно перед фотографиями наших павших защитников.

Нарушитель привлечен к ответственности.

"Склоните головы и почтите память о павших, когда проходите мимо и не забывайте, какой ценой дается свобода — ценой жизни наших людей", — призвал Белошицкий.

Тем временем произошла смертельная стрельба в Днепре. Там 23-летняя женщина за рулем во время смертельного инцидента с патрульными сопротивлялась.

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