Дрон атаковал лабораторию радиационного контроля на оккупированной ЗАЭС: что известно

ЗАЭС

В прошедшие сутки, 3 мая, на территории временно оккупированной Запорожской АЭС произошел удар беспилотника по лаборатории радиационного контроля. Это может представлять риски для ядерной безопасности.

Об этом сообщили представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным агентства, в настоящее время информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Эксперты МАГАТЭ уже обратились с требованием предоставить им доступ к поврежденному объекту для оценки ситуации.

В ведомстве отмечают, что любые инциденты на территории оккупированной Запорожской АЭС вызывают серьезную обеспокоенность из-за потенциальных рисков для ядерной и радиационной безопасности в регионе.

Ранее подчеркивали, что риск ядерной катастрофы вырос до критического уровня, которого не было со времен Холодной войны. «В современной ядерной сфере мы сталкиваемся с опасным противостоянием, где больше участников, больше рисков и меньше ясности», — написал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

