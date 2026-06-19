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Дрон атаковал маршрутку, а затем прохожих посреди улицы: РФ атакует один из областных центров
Россия продолжает охоту на гражданских жителей в Херсоне.
Утром 19 июня российский дрон атаковал маршрутку в Корабельном районе Херсона. Есть потерпевшие.
Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского городского совета.
«Около 7:30 российские террористы из дрона ударили по маршрутному такси в Корабельном районе. Пострадали 4 человека», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, травмы получили три мужчины, которым 67, 59 и 46 лет, а также 46-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу. У пострадавших взрывные травмы и обломочные ранения.
Атака на гражданских
Кроме того, через час, около 08:30 россияне в очередной раз атаковали Корабельный район. По данным ОВА, под удар попали 64-летняя и 58-летняя женщины, которые просто шли по улице. У травмированных получили обломочные ранения, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
«Бригада „скорой“ доставила пострадавших в больницу. Состояние одной херсонки — тяжелое, другой — средней степени тяжести», — добавили в областной военной администрации.
Напомним, несколько дней назад в Херсоне российский дрон также ударил по маршрутке с людьми . Атака также произошла в Корабельном районе областного центра. Из-за попадания погиб один пассажир, а еще три человека, в том числе водитель, получили травмы.