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- Украина
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Дрон-камикадзе взорвался над головами молодоженов во время свадебной фотосессии: жуткие кадры
В прифронтовом Запорожье силы ПВО ликвидировали вражеский беспилотник прямо над невестами, позировавшими для праздничных снимков.
В прифронтовом Запорожье свадебная фотосессия превратилась в кадр из фильма ужасов, когда силы противовоздушной обороны сбили российский дрон-камикадзе прямо над головами молодоженов.
Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел во время вечерних съемок. Невесты позировали местному фотографу Эдуарду Ковшу, когда в небе над ними развернулось воздушное сражение. Ослепительная вспышка озарила ночное небо, после чего раздался мощный взрыв, а пылающие обломки вражеского беспилотника начали падать на землю.
На опубликованных кадрах слышна испуганная, но быстрая реакция невесты: «Ой, оно сейчас где-то упадет!», а после следующего громкого взрыва девушка эмоционально воскликнула: «Ой, мама!».
Украинские защитники успешно приземлили иранский дрон типа Shahed, которые Россия ежедневно использует для ударов по украинским городам. К счастью, пара не пострадала.
Фотограф Эдуард Ковш поделился этим видео в Instagram, подписав: «Вот такие у нас свадьбы в Запорожье». Ролик мгновенно стал вирусным, собрав тысячи просмотров и комментариев от иностранцев и украинцев, восхищающихся устойчивостью нашей нации. Пользователи соцсетей отмечают, что даже после более чем четырех лет полномасштабного вторжения украинцы продолжают создавать семьи и искать моменты для счастья.
Отметим, что Запорожье, расположенное примерно в 200 км от линии фронта, чуть ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Власти еще раз призывают граждан быть осторожными и ни в коем случае не подходить к обломкам сбитых дронов или ракет, поскольку они могут содержать неразорванную взрывчатку.