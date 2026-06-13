Дрон-камикадзе взорвался над головами молодоженов во время свадебной фотосессии: жуткие кадры

Момент сбития «Шахеда» / © скриншот с видео

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В прифронтовом Запорожье свадебная фотосессия превратилась в кадр из фильма ужасов, когда силы противовоздушной обороны сбили российский дрон-камикадзе прямо над головами молодоженов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время вечерних съемок. Невесты позировали местному фотографу Эдуарду Ковшу, когда в небе над ними развернулось воздушное сражение. Ослепительная вспышка озарила ночное небо, после чего раздался мощный взрыв, а пылающие обломки вражеского беспилотника начали падать на землю.

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На опубликованных кадрах слышна испуганная, но быстрая реакция невесты: «Ой, оно сейчас где-то упадет!», а после следующего громкого взрыва девушка эмоционально воскликнула: «Ой, мама!».

Момент сбития «Шахеда» прямо над головами новобрачных / © скриншот с видео

Момент сбития «Шахеда» прямо над головами новобрачных / © скриншот с видео

Украинские защитники успешно приземлили иранский дрон типа Shahed, которые Россия ежедневно использует для ударов по украинским городам. К счастью, пара не пострадала.

Фотограф Эдуард Ковш поделился этим видео в Instagram, подписав: «Вот такие у нас свадьбы в Запорожье». Ролик мгновенно стал вирусным, собрав тысячи просмотров и комментариев от иностранцев и украинцев, восхищающихся устойчивостью нашей нации. Пользователи соцсетей отмечают, что даже после более чем четырех лет полномасштабного вторжения украинцы продолжают создавать семьи и искать моменты для счастья.

Отметим, что Запорожье, расположенное примерно в 200 км от линии фронта, чуть ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Власти еще раз призывают граждан быть осторожными и ни в коем случае не подходить к обломкам сбитых дронов или ракет, поскольку они могут содержать неразорванную взрывчатку.

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