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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Дрон попал в крышу многоэтажки: появились подробности о последствиях удара РФ

В Харькове российский дрон попал в многоэтажку в Киевском районе. Пострадала 67-летняя женщина, ее госпитализировали.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Дрон попал в крышу многоэтажки: появились подробности о последствиях удара РФ

Воздушная тревога / © tsn.ua

В Харькове в результате удара российского беспилотника по Киевскому району пострадала 67-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По словам Терехова, поначалу информации о пострадавших не поступало. Вражеский дрон попал в крышу многоквартирного дома в Киевском районе города.

Впоследствии ситуацию уточнили в Ситуационном центре: попадание произошло в последний этаж многоквартирного дома, в результате чего пострадал один человек.

Синегубов уточнил, что ранение получила 67-летняя женщина.

«Пострадавшая госпитализирована и получает всю необходимую помощь», — сообщил глава ОВА.

Напомним, 7 октября в результате атаки РФ по Прилукам погибли три поколения одной семьи. Речь идет о бабушке, дочери и годовалом внуке.

По состоянию на вечер 7 октября количество погибших в Прилуках возросло до 18 человек, среди которых четверо детей.

Узнайте все, что известно о российской атаке на Прилуки и ее последствиях.

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