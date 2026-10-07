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Дрон попал в крышу многоэтажки: появились подробности о последствиях удара РФ
В Харькове российский дрон попал в многоэтажку в Киевском районе. Пострадала 67-летняя женщина, ее госпитализировали.
В Харькове в результате удара российского беспилотника по Киевскому району пострадала 67-летняя женщина. Ее госпитализировали.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По словам Терехова, поначалу информации о пострадавших не поступало. Вражеский дрон попал в крышу многоквартирного дома в Киевском районе города.
Впоследствии ситуацию уточнили в Ситуационном центре: попадание произошло в последний этаж многоквартирного дома, в результате чего пострадал один человек.
Синегубов уточнил, что ранение получила 67-летняя женщина.
«Пострадавшая госпитализирована и получает всю необходимую помощь», — сообщил глава ОВА.
Напомним, 7 октября в результате атаки РФ по Прилукам погибли три поколения одной семьи. Речь идет о бабушке, дочери и годовалом внуке.
По состоянию на вечер 7 октября количество погибших в Прилуках возросло до 18 человек, среди которых четверо детей.
Узнайте все, что известно о российской атаке на Прилуки и ее последствиях.