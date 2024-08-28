Дрон-ракета "Паляница": эксперт указал угрозу, которую представляет украинская разработка для самолетов РФ

Новая украинская разработка может развивать скорость более 400 км/ч и разрушать взлетно-посадочные полосы на аэродромах врага.

Анализ характеристик украинской разработки "Паляница" указывает, что дрон-ракета может создавать опасные ловушки для авиации врага.

Об этом рассказал авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в интервью Radio NV.

Основные характеристики дрона-ракеты "Паляница"

Эксперт отметил, что подробная информация о конструкции "Паляницы" пока не разглашается. Определить по изображениям из открытых источников, какую систему наведения имеет "Паляница", невозможно, но известно, что дрон-ракета получил реактивный двигатель. По словам Романенко, это может быть авиамодельный двигатель китайского, чешского или германского производства.

Боевая часть дрона-ракеты может быть разной, в зависимости от задач, которые он будет выполнять. То есть можно корректировать соотношение массы пассива и боевой части, чтобы увеличить либо дальность применения, либо мощность удара.

Романенко считает, что "Паляница" получила инерционную и спутниковую навигационные системы. Если это предположение верно, тогда без дополнительной наводки и в условиях применения врагом средств РЭБ точность попадания дрона-ракеты составит "плюс-минус несколько сотен метров".

Конструкция с небольшими крыльями и реактивным двигателем позволит дрону развивать скорость от 400 до 500 км/ч. Примерный вес боевой части может составлять от 120 до 400 килограммов.

Применение дрона-ракеты "Паляница"

По словам Романенко, "Паляницу" могут использовать для ударов по вражеским аэродромам. С бетонобойной боевой частью дрон сможет разрушать взлетно-посадочные полосы, что создаст для расположенных там самолетов опасную ловушку.

То есть "Паляница" на финальном отрезке траектории сможет делать "горку" и вертикально пикировать на цель с максимальной скоростью. Такой маневр усилит разрушительную силу дрона настолько, что пробив покрытие взлетно-посадочной полосы, он будет взрываться под землей. Такие разрушения будут невозможно быстро устранить, поэтому самолеты, не успевшие взлететь до удара, окажутся в ловушке и станут легкой мишенью для последующих ударов.

Напомним, по мнению военного эксперта, новый дрон-ракета "Паляница" может получить преимущество над силами ПВО противника за счет скорости.

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