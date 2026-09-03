Дрон РФ нанес удар по Coca-Cola: что известно о последствиях атаки на завод под Киевом

Кока-Кола / © pexels.com

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Официальный производитель и дистрибьютор безалкогольных напитков The Coca-Cola Company в Украине подтвердил, что 3 сентября российский беспилотник атаковал производственный объект компании в Киевской области. В результате удара предприятие получило повреждения, однако все сотрудники находятся в безопасности.

Об этом компания «Кока-Кола Бевериджез Украина ЛТД» сообщила в комментарии изданию «Информатор».

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В компании сообщили, что в результате атаки беспилотника был поврежден производственный объект в Броварском районе Киевской области. В настоящее время специалисты Coca-Cola совместно с профильными службами оценивают масштаб нанесенного ущерба и разрушений на территории предприятия.

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«Мы подтверждаем, что 3 сентября наш производственный объект в Броварах получил повреждения в результате атаки беспилотника», — говорится в заявлении компании.

В то же время в компании Coca-Cola подчеркнули, что в результате российского нападения среди сотрудников предприятия нет пострадавших.

«Мы рады подтвердить, что все наши сотрудники находятся в безопасности и не пострадали», — сообщили в компании «Кока-Кола Бевериджез Украина ЛТД».

В компании добавили, что сотрудничают с соответствующими органами власти для выяснения последствий атаки и определения масштабов ущерба.

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«Мы сотрудничаем с соответствующими органами власти, чтобы оценить ситуацию. Безопасность и благополучие наших сотрудников остаются нашим главным приоритетом», — отметили в компании.

Подробности о масштабах разрушений производственных мощностей Coca-Cola в Киевской области пока не сообщаются.

Окончательную оценку ущерба предприятие планирует провести после завершения обследования территории и работы соответствующих служб.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что 3 сентября российская армия нанесла удар с помощью дрона по заводу американской компании Coca-Cola в Великой Димерке Киевской области. Он подчеркнул, что эта атака является проявлением российского террора, направленного против гражданского населения, украинской экономики и американского бизнеса, работающего в Украине.

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