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- Украина
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Дрон РФ нанес удар по Coca-Cola: что известно о последствиях атаки на завод под Киевом
В результате российской атаки среди сотрудников предприятия нет пострадавших.
Официальный производитель и дистрибьютор безалкогольных напитков The Coca-Cola Company в Украине подтвердил, что 3 сентября российский беспилотник атаковал производственный объект компании в Киевской области. В результате удара предприятие получило повреждения, однако все сотрудники находятся в безопасности.
Об этом компания «Кока-Кола Бевериджез Украина ЛТД» сообщила в комментарии изданию «Информатор».
В компании сообщили, что в результате атаки беспилотника был поврежден производственный объект в Броварском районе Киевской области. В настоящее время специалисты Coca-Cola совместно с профильными службами оценивают масштаб нанесенного ущерба и разрушений на территории предприятия.
«Мы подтверждаем, что 3 сентября наш производственный объект в Броварах получил повреждения в результате атаки беспилотника», — говорится в заявлении компании.
В то же время в компании Coca-Cola подчеркнули, что в результате российского нападения среди сотрудников предприятия нет пострадавших.
«Мы рады подтвердить, что все наши сотрудники находятся в безопасности и не пострадали», — сообщили в компании «Кока-Кола Бевериджез Украина ЛТД».
В компании добавили, что сотрудничают с соответствующими органами власти для выяснения последствий атаки и определения масштабов ущерба.
«Мы сотрудничаем с соответствующими органами власти, чтобы оценить ситуацию. Безопасность и благополучие наших сотрудников остаются нашим главным приоритетом», — отметили в компании.
Подробности о масштабах разрушений производственных мощностей Coca-Cola в Киевской области пока не сообщаются.
Окончательную оценку ущерба предприятие планирует провести после завершения обследования территории и работы соответствующих служб.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что 3 сентября российская армия нанесла удар с помощью дрона по заводу американской компании Coca-Cola в Великой Димерке Киевской области. Он подчеркнул, что эта атака является проявлением российского террора, направленного против гражданского населения, украинской экономики и американского бизнеса, работающего в Украине.