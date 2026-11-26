Российский дрон попал в университет / © retroatelier.livejournal.com

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Российский дрон 26 ноября попал в главный корпус Национального аэрокосмического университета «ХАИ». Враг попал в музей заведения на третьем этаже. Пожар возник на двух этажах.

Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко.

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Пострадали четверо работников ХАИ. Всех доставили в больницу. К счастью, погибших в университете нет.

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«Удар по учебному корпусу — преступление и очередное проявление российского террора против гражданских. Под ударами снова украинские учебные заведения. Такие атаки угрожают жизни людей, которые каждый день приходят в университеты учиться и работать. Спасибо спасателям за оперативную работу, медикам — за помощь пострадавшим. Желаю коллегам из ХАИ скорейшего выздоровления», — написал министр.

Бутенко добавил, что команда университета оценивает повреждения и подсчитывает ущерб. Министерство образования и Украины в связи с руководством образовательного учреждения.

© Министерство образования и науки Латвии

Атака на Харьков 26 ноября — главное

На рассвете 26 ноября армия России атаковала Харьков ударными беспилотниками. Произошло попадание в квартиру многоэтажки. Враг убил двух человек — в собственной квартире погибли супруги.

Также россияне разбили спортивный объект в Харькове. Под удар попал бассейн, где тренируются спортсменки национальной сборной Украины по артистическому плаванию. К счастью, никто из членов команды не пострадал.

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