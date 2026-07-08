Херсон. / © Associated Press

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Утром 8 июля россияне ударили дроном по маршрутке в Херсоне. Есть по меньшей мере одна погибшая, а количество раненых растет.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской городской военной администрации.

«Российские террористы снова атаковали маршрутный автобус в Корабельном районе», — говорится в сообщении.

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В то же время начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько добавил, что из-за удара погибла 72-летняя херсонка, а шесть человек получили ранения. Их госпитализировали в медучреждения. У пострадавших констатировали минно-взрывные травмы, контузии, черепно-мозговые травмы. Кроме того, водитель автобуса получил контузию.

По данным властей, транспортное средство получил значительные повреждения.

Атака на Херсон — фото последствий

Россияне ударили дроном по маршрутке в Херсоне. / © Национальная полиция Украины

Россияне ударили дроном по маршрутке в Херсоне. / © Национальная полиция Украины

Как сообщалось, РФ с утра сбросила на крупный областной центр бомбу . Оккупанты нанесли удары по гаражному кооперативу. Пострадали мужчина и женщина. Кроме того, в результате атаки в областном центре без электроснабжения остались 15 342 абонента.

Дата публикации 21:47, 07.07.26 Количество просмотров 38 «Он любил меня своей крокодильей любовью»! В Днепре в результате обстрела погиб любимец тысяч детей

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