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Дрон РФ попал в маршрутку с людьми в одном из областных центров: есть жертва и травмированные — детали (фото)
Дрон убил женщину в автобусе в Корабельном районе областного центра, у водителя — контузия.
Утром 8 июля россияне ударили дроном по маршрутке в Херсоне. Есть по меньшей мере одна погибшая, а количество раненых растет.
Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской городской военной администрации.
«Российские террористы снова атаковали маршрутный автобус в Корабельном районе», — говорится в сообщении.
В то же время начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько добавил, что из-за удара погибла 72-летняя херсонка, а шесть человек получили ранения. Их госпитализировали в медучреждения. У пострадавших констатировали минно-взрывные травмы, контузии, черепно-мозговые травмы. Кроме того, водитель автобуса получил контузию.
По данным властей, транспортное средство получил значительные повреждения.
Атака на Херсон — фото последствий
Как сообщалось, РФ с утра сбросила на крупный областной центр бомбу . Оккупанты нанесли удары по гаражному кооперативу. Пострадали мужчина и женщина. Кроме того, в результате атаки в областном центре без электроснабжения остались 15 342 абонента.