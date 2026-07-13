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ТСН в социальных сетях

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Украина
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Дрон РФ попал в жилой дом: один человек погиб, двое ранены

Российский БпЛА ударил по дому в Полтавской области.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Дрон РФ попал в жилой дом: один человек погиб, двое ранены

Полтавщина

В результате российской атаки беспилотниками по Полтавской области погиб один человек, еще двое получили ранения. Правоохранители документируют последствия обстрелов и собирают доказательства очередного военного преступления РФ.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, 13 июля российские войска атаковали беспилотниками территорию Гадячской общины Миргородского района.

Один из враждебных БпЛА попал в частный жилой дом, в результате чего здание потерпело частичное разрушение.

Во время атаки ранения получили 66-летняя женщина и 22-летний мужчина, находившиеся на территории домовладения. Оба пострадавших госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

Также тяжелые ранения получила 73-летняя местная жительница. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в лечебном учреждении.

На месте российского удара работают сотрудники полиции, Службы безопасности Украины, спасатели и другие экстренные службы.

Правоохранители фиксируют последствия атаки и собирают доказательства для расследования военного преступления, совершенного Россией против гражданского населения Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
386
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