Дрон РФ попал в жилой дом: один человек погиб, двое ранены

Полтавщина

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В результате российской атаки беспилотниками по Полтавской области погиб один человек, еще двое получили ранения. Правоохранители документируют последствия обстрелов и собирают доказательства очередного военного преступления РФ.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, 13 июля российские войска атаковали беспилотниками территорию Гадячской общины Миргородского района.

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Один из враждебных БпЛА попал в частный жилой дом, в результате чего здание потерпело частичное разрушение.

Во время атаки ранения получили 66-летняя женщина и 22-летний мужчина, находившиеся на территории домовладения. Оба пострадавших госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

Также тяжелые ранения получила 73-летняя местная жительница. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в лечебном учреждении.

На месте российского удара работают сотрудники полиции, Службы безопасности Украины, спасатели и другие экстренные службы.

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Правоохранители фиксируют последствия атаки и собирают доказательства для расследования военного преступления, совершенного Россией против гражданского населения Украины.

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