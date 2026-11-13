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Дрон РФ влетел в многоэтажку в областном центре на западе Украины: пятеро раненых
В результате атаки пострадали пять человек, в квартирах вспыхнули пожары.
В ночь на 13 ноября российские войска атаковали Ровно ударными беспилотниками. Один из дронов попал в жилую многоэтажку.
Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
По его словам, российский беспилотник попал прямо в жилой дом.
«Многоэтажка в Ровно стала целью вражеского беспилотника», — отметил глава ОВА.
В результате удара получили пять человек. Также в двух квартирах зафиксировали возгорание.
В настоящее время городские власти готовят отселение жителей поврежденного дома.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли прицельный удар FPV-дроном по гражданским жителям Сумской области, в результате атаки погибли двое мужчин.
Мы ранее информировали, что россияне атаковали многоэтажный жилой дом, на месте трагедии погибла 44-летняя женщина.