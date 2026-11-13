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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Дрон РФ влетел в многоэтажку в областном центре на западе Украины: пятеро раненых

В результате атаки пострадали пять человек, в квартирах вспыхнули пожары.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки вражеского дрона

Последствия атаки вражеского дрона / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

В ночь на 13 ноября российские войска атаковали Ровно ударными беспилотниками. Один из дронов попал в жилую многоэтажку.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

По его словам, российский беспилотник попал прямо в жилой дом.

«Многоэтажка в Ровно стала целью вражеского беспилотника», — отметил глава ОВА.

В результате удара получили пять человек. Также в двух квартирах зафиксировали возгорание.

В настоящее время городские власти готовят отселение жителей поврежденного дома.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли прицельный удар FPV-дроном по гражданским жителям Сумской области, в результате атаки погибли двое мужчин.

Мы ранее информировали, что россияне атаковали многоэтажный жилой дом, на месте трагедии погибла 44-летняя женщина.

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