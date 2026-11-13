Дрон РФ влетел в многоэтажку в областном центре на западе Украины: пятеро раненых

Последствия атаки вражеского дрона / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

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В ночь на 13 ноября российские войска атаковали Ровно ударными беспилотниками. Один из дронов попал в жилую многоэтажку.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

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По его словам, российский беспилотник попал прямо в жилой дом.

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«Многоэтажка в Ровно стала целью вражеского беспилотника», — отметил глава ОВА.

В результате удара получили пять человек. Также в двух квартирах зафиксировали возгорание.

В настоящее время городские власти готовят отселение жителей поврежденного дома.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли прицельный удар FPV-дроном по гражданским жителям Сумской области, в результате атаки погибли двое мужчин.

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Мы ранее информировали, что россияне атаковали многоэтажный жилой дом, на месте трагедии погибла 44-летняя женщина.

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