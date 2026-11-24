Беспилотник.

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Незадолго до полуночи, поздно вечером 23 ноября, во время атаки на Украину российский беспилотник на несколько минут нарушил воздушное пространство Польши.

Об этом сообщило Оперативное командование ВС и агентство PAP со ссылкой на источники, приближенные к Министерству обороны.

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По данным оборонного ведомства, речь идет о российском реактивном разведывательном дроне, который залетел на территорию страны вблизи Дорогуска. БПЛА оснащен оборудованием наблюдения, в том числе камерами.

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По словам собеседников, беспилотник находился в польском небе девять минут, пролетев 20 километров в глубь страны. Он постоянно отслеживался тремя разными польскими системами противовоздушной обороны. После нескольких минут полета дрон вернулся на территорию Украины.

Разрешение на сбивание дрона

Оперативное командование Вооруженных сил предоставило разрешение на уничтожение российского беспилотника. Впрочем, в конце концов, оружие применять не пришлось.

Отмечается, что польские и союзнические радиолокационные системы отслеживали двигавшийся на очень большой скорости полет БпЛА. После фиксации нарушения воздушного пространства, наземные подразделения ПВО получили разрешение открыть огонь по цели. На этот раз дежурную пару истребителей не поднимали из-за неблагоприятных погодных условий.

«После того, как беспилотный летательный аппарат сменил курс на восток, учитывая потенциальную угрозу для гражданского населения и возможные последствия сбития объекта, было принято решение воздержаться от применения оружия из-за постоянного риска причинения вреда», — говорится в сообщении, пишет Polsat News.

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Заявление Минобороны

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в комментарии RMF 24 подчеркнул, что Россия не случайно направила дрон через украинскую границу. По его словам, речь идет об умышленных действиях.

«За ним наблюдали с самого начала. Я общался с Оперативным командованием Вооруженных Сил. Военные не приняли решение сбивать беспилотник, поскольку не хотели рисковать возможными потерями и разрушениями среди гражданского населения», — заявил он.

По словам Залевского, дрон относится к типу ударных и оборудован камерами, позволяющими управлять им на основе топографического анализа местности. В то же время у польской стороны нет подтверждения, был ли дрон вооружен, исполнял ли роль приманки.

Атака ракет и БПЛА на Польшу 20 ноября

Утром 20 ноября в Люблинском и Подкарпатском воеводствах Польши упали три российских воздушных цели — две ракеты, в том числе Х-101, и реактивный беспилотник. Одна из ракет взорвалась недалеко от места проведения военных учений «коалиции желающих» в городе Новая Демба (Подкарпатское воеводство).

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В польских вооруженных силах сообщили, что пилот истребителя Gripen получил разрешение на уничтожение ракеты Х-101, однако так и не открыл огонь. Вы решили не применять оружие, поскольку не смог достоверно идентифицировать воздушную цель.

Следователи установили, что ракета Х-101 взорвалась еще в воздухе. Эта воздушная цель была изготовлена в четвертом квартале 2026 года. Среди важнейших найденных фрагментов — двигатель и отдельные элементы системы управления ракетой.

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