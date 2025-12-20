Дрон с российским флагом над Киевом: эксперт объяснил его появление

Дрон с российским флагом

Реклама

Дрон с прикрепленной к нему тряпкой в цветах российского флага, который заметили в небе над Киевом, был запущен вражеской агентурой.

Об этом сообщил эксперт по системам РЭБ и военной связи Сергей «Флеш» Бескрестнов в своей заметке на Facebook.

«Дрон находился в воздухе 4 минуты 50 секунд, после чего был обнаружен и обезврежен средствами РЭБ. Общая дальность полета составила менее километра», — отметил он.

Реклама

По словам эксперта, этот летательный аппарат запустили в небе над украинской столицей только для того, чтобы снять видео и распространить его в информационном поле России.

«Небо Киева (и не только) закрыто многими техническими системами различных служб, но физику не обманешь и такие провокации могут повторяться на какие-то короткие промежутки времени полета. Фактически врагу и нужны эти минуты для сюжетов ИПСО», — отметил «Флеш».

Не вдаваясь в подробности Сергей Бескрестнов заверил, что люди, которые это сделали, будут привлечены к ответственности.

При этом он обратился к людям, которые могут стать свидетелями таких вражеских провокаций, не публиковать видео.

Реклама

«Пользы от публикации никакой, только информационная помощь противнику», — подчеркнул «Флеш».

Напомним, полиция Киева после проверки распространенного в сети видео с дроном, к которому был прицеплен российский флаг, подтвердила, что в столице был поднят в небо неидентифицированный беспилотник.