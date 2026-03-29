Дрон упал на территории места отдыха: двое детей в тяжелом состоянии

РФ атаковала Николаевщину

Вчера в течение дня и ночью враг атаковал Николаевскую область «Шахедами».

О последствиях сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Ситуация на утро, 29 марта

В Воскресенской громаде Николаевского района в результате атаки и падения обломков БпЛА на территории общественного места отдыха пострадали десять человек — две женщины 40 и 18 лет, пять девушек и трое парней в возрасте от 10 до 16 лет.

Все пострадавшие были госпитализированы. 40-летняя женщина и две девушки 13 и 15 лет находятся в тяжелом состоянии, другие шестеро пострадавших детей — в состоянии средней тяжести. Повреждены три частных домовладения, три магазина и автомобиль.

В Вознесенском районе повреждены окна учебного заведения и линия электропередач. Частично обесточен один из населенных пунктов района. Пострадавших нет.

Николаевский район враг дважды атаковал FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую громады. Поврежден автомобиль и линия электропередач. Пострадавших нет.

В Конотопе Сумской области российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города.

Ночью россияне атаковали Хмельницкую область. В области работали силы противовоздушной обороны — есть ущерб. В результате атаки были перебои с электроснабжением.