Дрон упал на территории места отдыха: двое детей в тяжелом состоянии
РФ ударила по Воскресенской громаде в Николаевской области, 10 пострадавших.
Вчера в течение дня и ночью враг атаковал Николаевскую область «Шахедами».
О последствиях сообщил глава ОВА Виталий Ким.
Ситуация на утро, 29 марта
В Воскресенской громаде Николаевского района в результате атаки и падения обломков БпЛА на территории общественного места отдыха пострадали десять человек — две женщины 40 и 18 лет, пять девушек и трое парней в возрасте от 10 до 16 лет.
Все пострадавшие были госпитализированы. 40-летняя женщина и две девушки 13 и 15 лет находятся в тяжелом состоянии, другие шестеро пострадавших детей — в состоянии средней тяжести. Повреждены три частных домовладения, три магазина и автомобиль.
В Вознесенском районе повреждены окна учебного заведения и линия электропередач. Частично обесточен один из населенных пунктов района. Пострадавших нет.
Николаевский район враг дважды атаковал FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую громады. Поврежден автомобиль и линия электропередач. Пострадавших нет.
