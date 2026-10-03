Дрон упал прямо на дорогу на Кировоградщине: один человек погиб

Падение дрона на улицу в городе Гайворон: ОВА сообщила о погибшем и раненом

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Сегодня, 3 октября, в Гайвороне Кировоградской области в результате падения дрона прямо посреди улицы погиб мужчина.

Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

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«Сегодня во время воздушной тревоги в результате падения БпЛА на проезжую часть в городе Гайворон погиб мужчина», — отметил он.

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Также была травмирована женщина. Она доставлена в больницу.

На месте падения обломков возникло воспламенение сухой травы. Пожар уже был потушен.

Напомним, что в Киеве возник пожар из-за новой атаки РФ: горела крыша многоэтажки на правом берегу.

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