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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Дрон упал прямо на дорогу на Кировоградщине: один человек погиб

Дрон упал прямо посреди улицы: детали трагедии в Кировоградской области, где погиб мужчина и пострадала женщина.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Падение дрона на улицу в городе Гайворон: ОВА сообщила о погибшем и раненом

Падение дрона на улицу в городе Гайворон: ОВА сообщила о погибшем и раненом

Сегодня, 3 октября, в Гайвороне Кировоградской области в результате падения дрона прямо посреди улицы погиб мужчина.

Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

«Сегодня во время воздушной тревоги в результате падения БпЛА на проезжую часть в городе Гайворон погиб мужчина», — отметил он.

Также была травмирована женщина. Она доставлена в больницу.

На месте падения обломков возникло воспламенение сухой травы. Пожар уже был потушен.

Напомним, что в Киеве возник пожар из-за новой атаки РФ: горела крыша многоэтажки на правом берегу.

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