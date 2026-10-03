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- Украина
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Дрон упал прямо на дорогу на Кировоградщине: один человек погиб
Дрон упал прямо посреди улицы: детали трагедии в Кировоградской области, где погиб мужчина и пострадала женщина.
Сегодня, 3 октября, в Гайвороне Кировоградской области в результате падения дрона прямо посреди улицы погиб мужчина.
Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
«Сегодня во время воздушной тревоги в результате падения БпЛА на проезжую часть в городе Гайворон погиб мужчина», — отметил он.
Также была травмирована женщина. Она доставлена в больницу.
На месте падения обломков возникло воспламенение сухой травы. Пожар уже был потушен.
Напомним, что в Киеве возник пожар из-за новой атаки РФ: горела крыша многоэтажки на правом берегу.