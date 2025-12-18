- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 621
- Время на прочтение
- 1 мин
Дроновая атака РФ на Черкассы: есть повреждения инфраструктуры и перебои с электроснабжением
В результате дроновой атаки российских войск на Черкассы зафиксировано повреждение инфраструктуры и перебои с электроснабжением в разных районах города, угроза с воздуха сохраняется.
Российские войска совершили дроновую атаку на Черкассы. В результате удара есть повреждение объектов инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в соцсетях.
Кроме того, в разных районах Черкасс фиксируют перебои с электроснабжением. Об этом сообщают местные.
По словам главы ОВА, на местах работают все соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки. Более подробная информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших будет обнародована впоследствии.
В то же время Игорь Табурец подчеркнул, что угроза с воздуха остается, и призвал жителей соблюдать осторожность и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что Кривой Рог атакуют БпЛА — известно о взрывах и попаданиях .