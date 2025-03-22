Дроновая атака России по Украине: где были слышны взрывы

В ночь на 22 марта 2025 года россияне атаковали Украину ударными дронами.

О деталях сообщили в Воздушных силах.

"Противник атаковал 179 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда – Крым", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 100 "Shahed" и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны.

"63 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Запорожье, Харьковщина, Сумщина и Киевщина", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Запорожье. По последним данным, погибли три человека. Среди них – 14-летняя девочка.

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