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- Украина
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Дроновая атака России по Украине: где были слышны взрывы
Враг атаковал ряд областей.
В ночь на 21 апреля 2025 года россияне атаковали Украину ударными дронами.
О деталях сообщили в воздушных силах.
Также о звуках взрывов проинформировали мониторинговые каналы:
Павлоград (Днепропетровщина);
Чугуев (Харьковщина);
Николаев.
Напомним, что пасхальное "перемирие" закончилось, а российский диктатор Владимир Путин не дал приказа для продолжения .