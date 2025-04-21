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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
546
Время на прочтение
1 мин

Дроновая атака России по Украине: где были слышны взрывы

Враг атаковал ряд областей.

Дроны

Дроны / © ТСН.ua

В ночь на 21 апреля 2025 года россияне атаковали Украину ударными дронами.

О деталях сообщили в воздушных силах.

Также о звуках взрывов проинформировали мониторинговые каналы:

  • Павлоград (Днепропетровщина);

  • Чугуев (Харьковщина);

  • Николаев.

Напомним, что пасхальное "перемирие" закончилось, а российский диктатор Владимир Путин не дал приказа для продолжения .

Дата публикации
Количество просмотров
546
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