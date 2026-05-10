"Перемирье": сколько российских целей ПВО сбила ночью

В ночь на 10 мая российские войска атаковали Украину 27 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили все враждебные цели.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

По данным Воздушных сил, оккупанты запускали БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия» по направлениям Приморско-Ахтарск и Миллерово в РФ.

К отражению атаки были привлечены подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила все 27 вражеских беспилотников. По предварительной информации, попаданий не зафиксировано.

Напомним, в ночь на 10 мая российские войска атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. Воздушные силы сообщали о движении БпЛА через Харьковщину и Донетчину — в частности, в направлении Харькова, Краматорска, Славянская и Доброполье.

