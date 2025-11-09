- Дата публикации
-
Украина
- Украина
381
- 381
1 мин
- 1 мин
Дроновый террор Одесчины: первые детали
Во время атаки по региону работала ПВО. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Ночью россияне снова атаковали мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесской области.
О последствиях сообщили в ОВА.
«Силы ПВО уничтожили большинство враждебных целей, однако обломками вражеских дронов повреждены частные домовладения. Разрушены гараж и крыши двух жилых домов. Возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 9 ноября атаковали вражеские беспилотники типа «Shahed».