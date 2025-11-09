ТСН в социальных сетях

Украина
381
1 мин

Дроновый террор Одесчины: первые детали

Во время атаки по региону работала ПВО. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Getty Images

Ночью россияне снова атаковали мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесской области.

О последствиях сообщили в ОВА.

«Силы ПВО уничтожили большинство враждебных целей, однако обломками вражеских дронов повреждены частные домовладения. Разрушены гараж и крыши двух жилых домов. Возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 9 ноября атаковали вражеские беспилотники типа «Shahed».

381
