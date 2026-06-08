Дроновый террор Запорожья: враг попал в маршрутку, есть раненый

Атакованная маршрутка в Запорожье

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Российские оккупанты не прекращают дроновый террор Запорожья. Так, 8 июня вражеский беспилотник попал в пассажирский микроавтобус.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Во время атаки на Запорожье российский дрон попал в маршрутку. Микроавтобус получил существенные повреждения. По предварительным данным, был ранен один человек.

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Напомним, 7 июня российский дрон попал в электровоз «Укрзализныци» в Запорожье. Пострадавших не было, поскольку персонал вовремя перешел в укрытие.

К слову, в Запорожье во время свадебной фотосессии случайно сняли на видео сбивание российского «Шахеда», обломки которого разлетелись в небе. Несмотря на опасность, молодожены продолжили съемки, однако специалисты призывают во время тревог находиться в укрытиях и не приближаться к обломкам из-за риска взрыва.

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