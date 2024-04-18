Дроны атаковали город с разных сторон: в ВСУ прокомментировали удар по Ивано-Франковску

Ночью 18 апреля армия РФ при атаке беспилотников сосредоточила все усилия на Ивано-Франковске. Дроны маневрировали и пытались атаковать город с разных сторон.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаша.

Он отметил, что Ивано-Франковск был главной целью неприятеля во время ночной атаки. Российские дрона летели по стандартным маршрутам, пытались обходить ПВО труднодоступными участками местности, реками и балками.

В том числе пытались обходить Ивано-Франковск и атаковать город с разных сторон — севера, юга. Также шли шеренгой, чтобы сложнее было их поразить. В течение тревоги они использовали то группы, то отдельные дроны, то есть пытались максимально запутать свой след. такую тактику, нашим Силам обороны удалось ликвидировать все БПЛА", – сказал Евлаш.

По его словам, Украина испытывает дефицит средств ПВО. Необходимы ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов и дополнительные ресурсы для мобильных огневых групп, "которые могли бы эффективно в темное время суток определять, где находятся дроны и поражать их".

Атака на Ивано-Франковск

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Главное на утро 18 апреля. Взрывы в Ивано-Франковске и Хмельницкой области!

Утром в Ивано-Франковске прогремели громкие взрывы во время тревоги, которая длилась с 06:14 до 07:27. ПС ВСУ предупредили о движениях БПЛА в Прикарпатье.

В Ивано-Франковской ОВА сообщили, что РФ атаковала беспилотниками Ивано-Франковскую область. Целью являлись объекты критической инфраструктуры.

Российские пропагандисты сообщили — якобы в Ивано-Франковске во время утренней атаки попали по расположению военных. Местные власти опровергают сообщения росСМИ и называют их ложью.

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