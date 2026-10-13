Дроны атаковали крупный областной центр на западе Украины: что известно о последствиях

Львов атаковали БпЛА / © Getty Images

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Во Львове утром 13 октября раздались взрывы на фоне угрозы атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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После пяти часов утра городской голова также предупредил о движении беспилотников в направлении Львова. Он призвал горожан позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях.

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Воздушные силы сообщали о движении враждебных БпЛА в направлении Скнилова и Перемышлян, а также о приближении реактивных беспилотников к Винникам.

Позже Садовый заявил о попадании беспилотника в дом в одном из сел возле Львова.

«Сообщают о попадании дрона в жилой дом в селе Мурованое. Это соседняя со Львовом община», — заявил мэр Львова.

Ранее сообщалось, что вечером российская армия нанесла массированный удар по Харькову, предварительно применив 10 ракет типа «Бандероль».

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Мы ранее информировали, что в Дарницком районе Киева беспилотник попал в жилой дом. Погибли два человека, еще не менее 11 пострадало.

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