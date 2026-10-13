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Дроны атаковали крупный областной центр на западе Украины: что известно о последствиях
Мэр Андрей Садовый призвал жителей перейти в безопасные места и предупредил о работе противовоздушной обороны.
Во Львове утром 13 октября раздались взрывы на фоне угрозы атаки российских беспилотников.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
После пяти часов утра городской голова также предупредил о движении беспилотников в направлении Львова. Он призвал горожан позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях.
Воздушные силы сообщали о движении враждебных БпЛА в направлении Скнилова и Перемышлян, а также о приближении реактивных беспилотников к Винникам.
Позже Садовый заявил о попадании беспилотника в дом в одном из сел возле Львова.
«Сообщают о попадании дрона в жилой дом в селе Мурованое. Это соседняя со Львовом община», — заявил мэр Львова.
Ранее сообщалось, что вечером российская армия нанесла массированный удар по Харькову, предварительно применив 10 ракет типа «Бандероль».
Мы ранее информировали, что в Дарницком районе Киева беспилотник попал в жилой дом. Погибли два человека, еще не менее 11 пострадало.