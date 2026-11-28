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- Украина
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Дроны атаковали Москву, Конгресс хочет ограничить политику Трампа: главные новости ночи 28 ноября 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 ноября 2026 года:
Москву атаковали десятки дронов: в столице РФ начался транспортный хаос Читать далее –>
Конгресс США может перехватить контроль над помощью Украины: сенаторы готовят новое давление на Трампа Читать далее –>
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