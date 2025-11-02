- Дата публикации
Дроны атаковали нефтетерминал в Новороссийске РФ (видео)
Последствия атаки дронов на Новороссийск выясняются.
Ночью 2 ноября россиянам было неспокойно. Так, дроны атаковали нефтетерминал порта Новороссийска.
Об этом сообщают росСМИ.
По предварительным данным, поврежденные объекты инфраструктуры, вспыхнул пожар
Также в России горели склады горючего. Речь идет о «хлопке» в Брянской и Белгородской областях.
Ранее неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ.
Так, ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи.
Подробности и последствия устанавливаются.