ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Дроны атаковали нефтетерминал в Новороссийске РФ (видео)

Последствия атаки дронов на Новороссийск выясняются.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Взрывы в Новороссийске

Взрывы в Новороссийске

Ночью 2 ноября россиянам было неспокойно. Так, дроны атаковали нефтетерминал порта Новороссийска.

Об этом сообщают росСМИ.

По предварительным данным, поврежденные объекты инфраструктуры, вспыхнул пожар

Также в России горели склады горючего. Речь идет о «хлопке» в Брянской и Белгородской областях.

Ранее неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ.

Так, ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи.

Подробности и последствия устанавливаются.

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie