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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1246
Время на прочтение
1 мин

Дроны атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов РФ, ночные обстрелы Украины: главные новости ночи 15 ноября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Пожар на заводе в Татарстане

Пожар на заводе в Татарстане

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 ноября 2026 года:

  • Дроны атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов России: в Татарстане вспыхнул масштабный пожар Читать далее –>

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