Дроны атаковали Ровенщину: в ОВА рассказали, куда пыталась ударить Россия

Дрон / © ТСН.ua

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Российские войска пытались ударить по энергетической инфраструктуре Ровенщины . Во время атаки работала мобильная огневая группа.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль .

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По его словам, один беспилотник сбили, еще два в тот момент были на подходе. Впоследствии Коваль сообщил о пожаре в частном доме в Ровенском районе. Детали пообещал обнародовать позже.

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В момент сообщения о пожаре воздушная тревога продолжалась. Коваль призвал жителей не касаться обломков беспилотников.

Напомним, что ранее РФ неожиданно атаковала Ровенщину: пылало гражданское предприятие, есть погибший

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