ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1419
Время на прочтение
1 мин

Дроны атаковали Ровенщину: в ОВА рассказали, куда пыталась ударить Россия

В Ровенском районе в результате атаки загорелся частный дом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Российские войска пытались ударить по энергетической инфраструктуре Ровенщины . Во время атаки работала мобильная огневая группа.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль .

По его словам, один беспилотник сбили, еще два в тот момент были на подходе. Впоследствии Коваль сообщил о пожаре в частном доме в Ровенском районе. Детали пообещал обнародовать позже.

В момент сообщения о пожаре воздушная тревога продолжалась. Коваль призвал жителей не касаться обломков беспилотников.

Напомним, что ранее РФ неожиданно атаковала Ровенщину: пылало гражданское предприятие, есть погибший

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie