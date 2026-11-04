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- Украина
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Дроны атаковали Ровенщину: в ОВА рассказали, куда пыталась ударить Россия
В Ровенском районе в результате атаки загорелся частный дом.
Российские войска пытались ударить по энергетической инфраструктуре Ровенщины . Во время атаки работала мобильная огневая группа.
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль .
По его словам, один беспилотник сбили, еще два в тот момент были на подходе. Впоследствии Коваль сообщил о пожаре в частном доме в Ровенском районе. Детали пообещал обнародовать позже.
В момент сообщения о пожаре воздушная тревога продолжалась. Коваль призвал жителей не касаться обломков беспилотников.
Напомним, что ранее РФ неожиданно атаковала Ровенщину: пылало гражданское предприятие, есть погибший