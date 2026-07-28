Дроны атаковали ряд военных объектов РФ: детали от Генштаба

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Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и логистических объектов российских войск. Поражения произошли 27 июля и в ночь на 28 июля в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВС Украины.

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В частности, украинские военные поразили состав материально-технических средств и состав горюче-смазочных материалов противника в районе населенного пункта Ички на территории временно оккупированного Крыма.

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Также был нанесен удар по составу беспилотных летательных аппаратов российских войск вблизи Краснопоповки Луганской области.

Отдельной целью стало Федеральное государственное казенное учреждение "Комбинат "Приоритет"" в поселке Борок Удмуртской Республики РФ. Зафиксировано поражение объекта и пожар на его территории.

Комбинат "Приоритет" входит в систему государственного материального резерва России (Росрезерв) и является стратегическим объектом закрытого типа под военизированной охраной. Предприятие занимается долгосрочным хранением запасов горючего, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, которые могут использоваться в случае чрезвычайных ситуаций или для военных нужд.

Объект расположен более чем в 1300 километрах от украинской границы.

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В Силах обороны подчеркнули, что украинские подразделения и дальше будут проводить операции, направленные на ослабление способностей РФ продолжать вооруженную агрессию против Украины.

Ранее говорилось, что утром 28 июля Москву и Московскую область атаковали беспилотники. Местные жители сообщали о взрывах, дронах и масштабных пожарах. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью в направлении региона якобы летело более 390 БПЛА, большинство из которых, по его словам, российское ПВО уничтожило. В Подмосковье сообщили о пожаре на территории логистического комплекса компании 3PL в Подольском районе. Над городом был виден густой дым. Также в сети появились сообщения о возгорании промышленных объектов и складов после атаки. Российские власти заявляли о работе систем противовоздушной обороны. Из-за атаки в московских аэропортах Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на использование воздушного пространства.

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