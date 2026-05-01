Дроны атакуют одну из областей на западе: в городах произошли взрывы
Российские беспилотники атаковали Ровно во время воздушной тревоги.
В пятницу, 1 мая, в Ровно произошли взрывы. В областном центре с 13:49 раздаются сирены из-за угрозы дронов и слышны звуки взрывов.
Об этом сообщили местные медиа и телеграм-каналы.
«В Ровно были слышны звуки взрывов», — сообщают корреспонденты «Суспільного».
Воздушные силы предупреждали о БпЛА в направлении Ровно с востока. По данным мониторов, дроны фиксировались в нескольких районах областного центра.
Кроме того, местные СМИ сообщили о нескольких взрывах в Дубно, что в более чем 40 км от Ровно. Военные также информировали о беспилотниках, которые держали курс на город.
Напомним, днем 1 мая десятки российских БпЛА атаковали Тернополь. По данным мониторов, только в течение одного часа было применено около 60 дронов. После взрывов небо над городом затянуло черным дымом. В некоторых районах возникли проблемы с электроэнергией.