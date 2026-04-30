- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1363
- Время на прочтение
- 1 мин
Дроны атакуют областной центр: раздаются взрывы, есть «прилет»
Во время воздушной тревоги Чернигов взорвались взрывы. В частности, есть сбитие дронов.
Сегодня, 30 апреля, в Чернигове произошла серия мощных взрывов. Российские беспилотники атаковали город.
Об этом сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.
«Город находится под атакой врага. Один БпЛА попал в админздание в городе. Предварительно пострадали два человека», — подчеркнул чиновник.
В городе в 10:09 раздались сирены. Воздушные силы и мониторинговые каналы информировали о нескольких беспилотниках, круживших над городом. Позже в МВА заявили, что Чернигову зафиксировали ущерб «Шахеду».
Напомним, сегодня в среду дня Россия атаковала Днепр беспилотниками. Произошел «прилет» по Днепровскому району, занялись магазин и автомобили рядом. По меньшей мере, один человек погиб. Есть несколько потерпевших.