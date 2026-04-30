Дроны атакуют областной центр: раздаются взрывы, есть «прилет»

Взрыв. / © Associated Press

Сегодня, 30 апреля, в Чернигове произошла серия мощных взрывов. Российские беспилотники атаковали город.

Об этом сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

«Город находится под атакой врага. Один БпЛА попал в админздание в городе. Предварительно пострадали два человека», — подчеркнул чиновник.

В городе в 10:09 раздались сирены. Воздушные силы и мониторинговые каналы информировали о нескольких беспилотниках, круживших над городом. Позже в МВА заявили, что Чернигову зафиксировали ущерб «Шахеду».

Избиение БПЛА над Черниговом. Фото: Чернигов Оперативный.

Напомним, сегодня в среду дня Россия атаковала Днепр беспилотниками. Произошел «прилет» по Днепровскому району, занялись магазин и автомобили рядом. По меньшей мере, один человек погиб. Есть несколько потерпевших.

